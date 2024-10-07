В Павлограде Днепропетровской области серия мощных взрывов спровоцировала пожар на одном из местных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что в результате взрывов предприятие было повреждено, но не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Накануне вечером в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около четырех с половиной часов. Позднее, уже после полуночи, местные СМИ начали сообщать о мощных взрывах, произошедших в Павлограде. Кроме этого, аналогичные взрывы зафиксированы в других регионах Украины: в Днепропетровске, Херсоне, Черниговской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Ответом на атаки украинских вооруженных сил по гражданским объектам со стороны России стали точечные удары по объектам военной инфраструктуры. Под удар попадают места дислокации личного состава, военная техника, а также ключевые объекты энергетики, оборонной промышленности и системы управления ВСУ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивает, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.

Обострение боевых действий продолжает охватывать всё больше регионов, создавая угрозу не только для военных, но и для гражданского населения и инфраструктуры.