Вечером в понедельник, а также в ночь на вторник 8 октября, в Одесской области гремели взрывы. Сперва под удар попала портовая инфраструктура Одессы, а затем был атакован и порт в Черноморске (ранее – Ильичевск) неподалеку от областного центра.

По информации, которую представили местные власти, в одесском порту удар пришелся по судну, которое ВС РФ уже атаковали несколько дней назад.

По Черноморску подробной информации пока нет, но Telegram-канал “Типичная Одесса” отмечает, что ракета украинской ПВО поразила жилой дом, в котором возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.