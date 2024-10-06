В одном из жилых домов Челябинска произошёл инцидент с лифтом, рухнувшим всего через несколько секунд после того, как пассажиры успели покинуть его. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Ural Mash». На кадрах видно, как люди, обеспокоенные странными звуками, выходят на 12-м этаже и продолжают свой путь пешком. Вскоре после этого трос обрывается и кабина летит вниз.

По словам представителя диспетчерской службы управляющей компании, причиной аварии стала сгоревшая плата. Однако местные жители утверждают, что проблемы с лифтами продолжаются уже несколько лет: они скрипят, шатаются, иногда работают без света.

Схожие жалобы поступают и из других домов микрорайона. В некоторых зданиях лифты уже падали вместе с пассажирами, что вынуждает людей подниматься пешком по лестницам. Несмотря на многочисленные обращения в Роспотребнадзор, ощутимых результатов пока не достигнуто.

Тем временем, Ростехнадзор обсуждает возможный перенос замены порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Замена должна быть завершена к февралю 2025 года, так как срок службы этих лифтов, по регламенту Евразийского таможенного союза, составляет не более 25 лет.