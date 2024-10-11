Служителю закона пришлось долго уговаривать женщину не отдавать деньги аферистам

В Улан-Удэ полицейский сумел предотвратить крупное мошенничество, в ходе которого пенсионерка чуть не перевела аферистам 300 тысяч рублей. Капитан Дмитрий Дондоков, командир взвода Отдельного специализированного батальона ДПС, случайно подслушал подозрительный разговор и оперативно вмешался.

Как сообщили в МВД Бурятии, 1 октября Дондоков заметил женщину у банкомата одного из торговых центров города. Услышав её слова: «Я сняла 300 тысяч рублей, что делать дальше?», полицейский сразу предположил, что она стала жертвой обмана. Он догнал пенсионерку и, представившись, спросил, с кем она ведёт разговор. Женщина показала голосовые сообщения, заявив, что ей звонят из ФСБ.

Поняв, что перед ним классический случай мошенничества, Дондоков настоял на том, чтобы женщина немедленно прекратила общение. Он объяснил ей, что злоумышленники используют одну из самых распространённых схем — представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Поначалу женщина не верила полицейскому, но после долгих разъяснений она всё же согласилась прекратить звонок. Вместе с экипажем ДПС пенсионерка отправилась в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что мошенники звонили женщине поочередно, сначала представляясь оператором мобильной связи, затем специалистом портала госуслуг, а в конце — сотрудником ФСБ. Они убедили её в том, что её данные были похищены, и уговорили перевести деньги, показав фальшивое удостоверение по видеосвязи.

Благодаря действиям Дмитрия Дондокова пенсионерка избежала серьёзных финансовых потерь.