В Бразилии мужчина сумел спастись от атаки гигантской анаконды, укусив её, когда змея обвила его в водоеме. Как сообщает Daily Star, инцидент произошел в муниципалитете Терра-Санта, расположенном в штате Пара.

В социальных сетях быстро распространилось видео, на котором запечатлен момент схватки: огромная змея обернулась вокруг бразильца, пытаясь утянуть его под воду. На помощь пострадавшему поспешили его друзья. На кадрах видно, как они пытаются ухватить анаконду за хвост, стараясь освободить мужчину.

В какой-то момент, отчаянно сражаясь за свою жизнь, бразилец смог укусить змею в область головы. Этот неожиданный ход заставил анаконду ослабить хватку, и друзья смогли вытащить мужчину на берег. Детали его состояния после происшествия пока не уточняются, однако сам факт его спасения благодаря столь необычному действию вызвал бурные обсуждения в интернете.

Этот случай наглядно показывает, насколько экстремальные обстоятельства могут сподвигнуть человека на неожиданные поступки ради выживания.