В одной из школ Башкирии ученик седьмого класса грубо обращался с преподавателем и снимал происходящее на камеру, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

На видео запечатлены моменты, когда подросток на уроке английского позволяет себе нецензурные выражения в адрес учительницы, называя её оскорбительными словами и демонстрируя непристойные жесты. В ответ женщина просила учеников помочь успокоить одноклассника, но дети не отреагировали на её просьбу, передает Lenta.ru.

Согласно информации из канала, после случившегося учительница подала официальную жалобу директору школы. Администрация учебного заведения планирует провести беседу с родителями школьника, чтобы обсудить его поведение.