Если вы зашли в свой личный кабинет на “Госуслугах”, а там – кредит, который вы не брали, очень важно не впадать в панику. Мошенники могут получить доступ к вашим данным, и не только к “Госуслугам”, но и на на них найдется управа.

Если вы стали жертвой такого преступления, не отчаивайтесь, есть способы вернуть справедливость! Центральный банк России подробно рассказал, как действовать в такой ситуации.

Самое главное – узнать, где хранится ваша кредитная история. Это можно сделать, зайдя на “Госуслуги”, или, если доступ к ним утерян, на сайте Банка России. Не знаете, какой у вас код субъекта кредитной истории? Его можно найти в кредитном договоре или уточнить в банке, где вы оформляли кредит.

Если вы никогда не брали кредит, то узнать код можно в любом банке, микрофинансовой организации, бюро кредитных историй, почтовом отделении или у нотариуса.

Найдя кредит, который вы не брали, отправьте заявление в банк, где он был оформлен. В заявлении укажите, что договор был подписан неизвестным человеком, а деньги вы не получили.

Помните, что у вас есть право требовать от банка проведения внутреннего расследования и подтверждения документов, на основании которых были выданы деньги. Не забудьте попросить поставить отметку о приеме заявления, чтобы оно не “потерялось”.