В Балакове Саратовской области произошла трагедия – после посещения местного бара скончалась 37-летняя женщина.

По имеющейся информации, инцидент произошел еще в июле. Тогда женщина посетила заведение на улице Чапаева и вскоре почувствовала себя плохо. Ее забрали в больницу, где на протяжении трех месяцев она находилась в коме. Спасти ее врачам так и не удалось.

Основной причиной смерти считается отравление метанолом веществом, которое использовалось для приготовления поддельных алкогольных напитков в баре. Именно с этим связаны и предыдущие инциденты в Балакове за последний год это уже третий случай гибели людей после употребления поддельного алкоголя. Ранее две женщины умерли от отравления. Ещё одна потеряла зрение.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье, касающейся оказания небезопасных услуг. По делу арестованы владельцы бара семейная пара, мужчина и женщина.