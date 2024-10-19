С 2025 года в России вступят в силу новые изменения в правилах дорожного движения, которые приведут к ужесточению наказаний за их нарушение. Одним из ключевых нововведений станет полный запрет на использование гаджетов за рулем.

Если сейчас можно пользоваться мобильными устройствами при условии, что это не отвлекает от управления машиной, то с нового года даже кратковременное использование, например, для ввода адреса в навигатор или передачи сообщения по рации, станет нарушением. Исключение составят только устройства, которые можно использовать, не отрывая рук от руля. За это нарушение водителей будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей.

Еще одним нововведением станет введение ответственности за опасное вождение. Точное определение этого термина власти должны уточнить, но уже сейчас понятно, что наказания за подобное поведение на дороге будут серьезными. Также планируется штрафовать водителей за нелегальные изменения в конструкции автомобилей, такие как установка новых двигателей без соответствующего разрешения или изменение технических параметров машины.

Вводимые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и борьбу с недисциплинированными водителями.