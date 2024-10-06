В 1994 году Борис Ельцин оказался в центре дипломатического инцидента, когда не вышел из самолета на запланированную встречу с премьер-министром Ирландии Альбертом Рейнольдсом в аэропорту Шеннон. Оба лидера находились под давлением из-за плотного графика: Рейнольдс только что вернулся из поездки в Новую Зеландию, а Ельцин завершал свой визит в США после переговоров с президентом Биллом Клинтоном.

Однако ожидание ирландской делегации в составе министров, членов парламента и военного оркестра затянулось на полчаса, а Ельцин так и не появился. Согласно заявлениям, его слишком утомил 17-часовой перелет через Атлантику. В результате на встречу с Рейнольдсом вышел вице-премьер России Олег Сосковец, который объяснил отсутствие президента переутомлением.

И хотя Рейнольдс публично отнёсся с пониманием к ситуации, намекнув, что здоровье важнее, за кулисами дипломат был огорчен невозможностью обсудить ключевые вопросы мирного процесса в Европе. В то же время слухи о состоянии Ельцина быстро распространились в Москве. Одни говорили о его смерти, другие о возможном перевороте.

Вернувшись в Москву, Ельцин опроверг все слухи, заявив, что он просто “проспал” из-за долгого перелета и усталости. Он пообещал разобраться с охраной, которая, по его словам, не разбудила его вовремя, чтобы выйти на встречу с Рейнольдсом.

“Я скажу честно, я просто проспал. 18 часов в полете, до этого, понимаешь, столько не спал, а служба безопасности не пустила тех людей, которые должны были меня разбудить. Я, конечно, разберусь, врежу им как следует”, – пояснил российский лидер.

На пресс-конференции в Кремле, вместо обсуждения ирландского инцидента, Ельцин сосредоточился на внутренней политике, рассказав о необходимости ускорения экономических реформ и заявив о поддержке со стороны президента США Билла Клинтона. Тем не менее, инцидент в аэропорту Шеннон вызвал бурю критики в российской прессе, которая начала выдвигать противоречивые объяснения случившегося.

«Правда» отметила сразу шесть версий того, что произошло, начиная от официального поручения Сосковцу и заканчивая объяснением о том, что президент просто проспал. Пресс-секретарь Ельцина Вячеслав Костиков назвал инцидент “протокольным вопросом”, не имеющим отношения к насущным внутренним делам России, стараясь снизить градус критики.