Основатель известной пиратской библиотеки Flibusta, скрывавшийся под именем Stiver, принял решение добровольно уйти из жизни с помощью эвтаназии. О его смерти сообщили на самом сайте, уточнив, что причиной такого шага стала неизлечимая болезнь – онкологическое заболевание, диагностированное ранее.

Сообщение на портале пояснило, что 20 октября Stiver должен был пройти процедуру, в ходе которой ему введут смертельную дозу тиопентала, используемого для наркоза. Если после этого он не выйдет на связь, то его просьба — опубликовать сообщение о его смерти и прекратить сбор средств на лечение.

Закон Германии о добровольной эвтаназии, утверждённый в 2020 году, позволяет гражданам самостоятельно принимать решение об уходе из жизни при помощи врача или коммерческой медицинской компании. Stiver воспользовался этой возможностью.

В конце сентября он рассказал, что врачи обнаружили у него глиобластому, опасное новообразование мозга. Понимая, что шансов на выздоровление нет, Stiver сообщил, что библиотека прекратит существование после его ухода. За несколько дней до этого он отметил, что оплата серверов была произведена на неопределённый срок, что позволит сайту функционировать ещё какое-то время.

Flibusta, запущенная в 2009 году, предлагала бесплатные электронные книги, что вызывало недовольство правообладателей. В 2016 году Мосгорсуд принял решение о блокировке ресурса и его зеркал в ответ на многочисленные жалобы.