Снижение уровня тестостерона с возрастом — естественный процесс для мужчин, но в некоторых случаях этот гормональный спад происходит слишком быстро, что может приводить к серьёзным последствиям для здоровья. Врач-уролог и андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал UfaTime.ru о том, какие признаки могут сигнализировать о дефиците этого важного мужского гормона.

Тестостерон отвечает за формирование мужских половых признаков, влияет на мышечную массу, костную плотность и обмен веществ. С возрастом уровень гормона снижается на 1–2% в год, что считается нормой. Но если этот процесс ускоряется, могут появиться такие проблемы, как остеопороз, алопеция (выпадение волос) и ожирение по женскому типу. Одним из самых неприятных последствий становится снижение либидо и эректильные расстройства, которые могут доходить до импотенции.

Среди основных признаков нехватки тестостерона можно выделить следующие:

— дряблая кожа, потеря волос;

— увеличение грудных желез (гинекомастия);

— мышечная слабость, ожирение по женскому типу;

— хрупкость костей, склонность к переломам;

— снижение сексуального влечения, проблемы с эрекцией;

— уменьшение количества спермы;

— частые перепады настроения.

Недостаток тестостерона отражается не только на физическом состоянии, но и на эмоциональной сфере мужчины. Появляются такие поведенческие изменения, как:

— повышенная эмоциональность, резкие смены настроения;

— проблемы со сном, депрессивные состояния;

— склонность к слезам, капризность и даже суицидальные настроения;

— снижение концентрации и внимания.

Аглиуллин подчёркивает, что при появлении этих симптомов важно обратиться к специалисту — урологу или андрологу. Только врач сможет провести необходимые анализы и назначить соответствующее лечение.