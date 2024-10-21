Частота мочеиспускания — вопрос, который волнует многих, и ответы на него зависят от множества факторов. Эксперты утверждают, что в среднем человек посещает туалет до семи раз в день. Однако это далеко не строгая норма: все зависит от возраста, объема потребляемой жидкости и состояния здоровья, рассказал врач-уролог Раевти Боле.

Потребление таких напитков, как кофе и алкоголь, может значительно увеличить потребность в частых походах в туалет, поскольку они обладают мочегонным эффектом. Объем мочевого пузыря у разных людей тоже различается, что напрямую влияет на частоту мочеиспускания. У кого-то он может составлять 350 миллилитров, у других — до 600.

С возрастом частота посещений туалета ночью может увеличиваться. Это естественный процесс, связанный с изменениями в организме. Также стоит учитывать влияние лекарств — диуретики, например, усиливают мочеиспускание. Беременные женщины тоже сталкиваются с этим явлением: растущий плод давит на мочевой пузырь, что приводит к частым позывам.

Не стоит забывать и о том, что редкое мочеиспускание может сигнализировать о проблемах. Это может быть вызвано обезвоживанием, нарушением работы почек или даже неврологическими заболеваниями. Важно следить за своим состоянием и при любых настораживающих изменениях обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений, таких как инфекции или камни в почках.