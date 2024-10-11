Российский удар по контейнеровозу в порту Одессы вызвал серьезные последствия, включая сильный пожар, высота которого достигала 30-35 метров. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, отметил, что такое масштабное пламя не могло возникнуть просто от обломков беспилотника “Герань”.

По его словам, взрыв расколол контейнеровоз, который впоследствии затонул. Более того, Лебедев сообщил о повышении уровня радиации в районе Одессы, что может свидетельствовать о наличии на борту судна снарядов с обедненным ураном.

Лебедев напомнил, что баллистические ракеты “Искандер-М” были нацелены на порты Одессы и Ильичевска. В находившемся в последнем контейнеровозе могли транспортировать НАТОвские боеприпасы. В том числе, и снаряды с обеднённым ураном. Они активно используются странами НАТО, в первую очередь Соединёнными Штатами и Великобританией, которые являются их основными производителями.