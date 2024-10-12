Российские войска нанесли серию ударов по важным объектам на территории Украины, включая порты Одессы и Ильичевска, а также военные заводы в Николаеве и подземные комплексы в Кривом Роге. Одним из наиболее резонансных событий стало сообщение о скачке радиационного фона в Одессе, который связывают с ударом по контейнеровозу, доставившему западное оружие, в том числе боеприпасы с обеднённым ураном.

Атака на контейнеровоз, стоявший на разгрузке в порту Одессы, привела к взрыву, который вызвал пожар и детонацию боеприпасов на борту. Судно, погрузившись в пламя, быстро затонуло. Источники сообщают, что удар нанесли российские беспилотники “Герань”, а взрыв был настолько мощным, что высота огня достигала нескольких десятков метров.

Вскоре после атаки в городе начали фиксировать резкий рост радиационного фона, что вызвало опасения по поводу использования снарядов с обеднённым ураном, находившихся на судне. Этот тип боеприпасов активно используется странами НАТО и представляет серьёзную опасность для здоровья людей. Специалисты связывают произошедшее с возможной детонацией радиоактивного груза.

Кроме того, российские войска нанесли удары по заводу в Николаеве, где производились беспилотники. На объекте находились как украинские специалисты, так и западные эксперты, что подчёркивает важность предприятия для ВСУ. Уничтожение производственных мощностей сильно ударило по украинским возможностям по созданию беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

В районе Кривого Рога произошло землетрясение силой 3,3 балла, что эксперты связывают с взрывом подземного бункера, использовавшегося для хранения боеприпасов. Сообщается, что точные удары практически полностью уничтожили объект, который ранее считался неприступным запасом для снабжения фронта.

Эти события свидетельствуют о продолжении активных действий России по уничтожению украинской военной инфраструктуры и снабжения, что ставит под угрозу дальнейшие возможности Украины в ведении боевых действий.