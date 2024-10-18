Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил свое категорическое отношение к возможности вступления страны в НАТО в обмен на утраченные территории. В интервью журналистам он заявил, что готов пойти на крайние меры, если бы такое предложение было сделано Украине. По его словам, такие компромиссы неприемлемы.

«Если бы нам предложили членство в НАТО в обмен на отказ от территорий, я бы точно сделал что-то очень плохое», — подчеркнул Умеров, демонстрируя свою непреклонную позицию. Он также отметил, что среди союзников Украины в Североатлантическом альянсе якобы нет разногласий по вопросу членства страны, и все ожидают присоединения Киева к блоку.

Ранее обсуждалась возможность компромисса, при котором Киев мог бы отказаться от требований по возвращению всех территорий, чтобы урегулирование конфликта было выгодным и для Москвы. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос не поднимался на официальных встречах с западными лидерами. По его словам, они «боятся» предложить такую сделку напрямую, хотя Зеленский призвал положить эту идею на обсуждение, а не передавать её через третьи стороны.

Политический эксперт Малек Дудаков считает, что включение пункта о членстве Украины в НАТО в так называемый «план победы» Зеленского является маловероятным. Он подчеркнул, что приглашение Украины в Альянс возможно, но в условиях текущих боевых действий это вряд ли произойдет.