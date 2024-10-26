Способность удерживать равновесие может стать простым и доступным способом отслеживания процесса старения, считают учёные из клиники Мейо. В ходе исследования, опубликованного в журнале PLOS One, специалисты протестировали 40 добровольцев старше 50 лет и обнаружили, что именно навыки координации и баланса наглядно показывают, как меняется организм с возрастом.

Для теста участники выполняли упражнения на удержание баланса: стояние на обеих ногах и поочерёдно на одной, с открытыми и закрытыми глазами. Особое внимание уделялось стойкости на недоминантной ноге — той, которая обычно менее задействована в движении. Каждое упражнение длилось до 30 секунд, и результаты показали, что большинству участников было особенно трудно сохранять равновесие на недоминантной ноге.

Как объясняет доктор Кентон Кауфман, руководивший исследованием, навыки баланса требуют слаженной работы мышц, зрения и системы восприятия тела в пространстве. Тест на баланс, по мнению Кауфмана, помогает не только выявить степень физического старения, но и предсказать возможные риски падений и травм, что особенно важно с возрастом.

Для поддержания координации учёные предложили простое упражнение: ежедневно стоять на одной ноге по 30 секунд, чередуя стороны. Этот короткий тренинг может улучшить работу мышц и укрепить чувство равновесия, не требуя специальных условий или оборудования, отметил Кауфман.