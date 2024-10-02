Тель-Авив, который обычно оживлен даже ночью, стал практически безлюдным спустя несколько часов после массированного ракетного удара со стороны Ирана. Улицы, где обычно кипит ночная жизнь, теперь пусты. Магазины, рестораны и бары закрылись.

Горожане признаются, что не испытывали сильного страха во время обстрела. Многие привыкли к подобным ситуациям благодаря постоянным угрозам со стороны Ливана или сектора Газа. Однако, в этот раз, по их словам, удар отличался от предыдущих по масштабам и подготовленности.

Незадолго до атаки власти Израиля ужесточили меры безопасности и предупредили население. Это помогло минимизировать панику, хотя некоторые, кто не успел укрыться, все же столкнулись с тревожными состояниями.

По информации от представителей армии Израиля, Иран выпустил около 180 ракет. Большая часть была перехвачена системами ПВО, однако некоторые все же упали на израильскую территорию. Сообщается о нескольких местах попаданий, есть один погибший и несколько пострадавших с легкими травмами.