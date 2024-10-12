Жители Киева и других регионов Украины начали массово сдавать билеты на концерт популярной украинской группы “Океан Эльзы” из-за недавних рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), которые проходят в рамках мероприятий по мобилизации. Об этом сообщило агентство УНИАН.

После инцидента 11 октября, когда во время концерта этой же группы в Киеве сотрудники ТЦК устроили проверку документов прямо на выходе из концертного зала, в социальных сетях появилось множество объявлений о продаже билетов. Люди готовы отдавать их с большими скидками, иногда до 50 процентов от первоначальной стоимости.

Сложившаяся ситуация вызвала волну беспокойства среди граждан, которые опасаются попасть под мобилизационные мероприятия. Несмотря на это, глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что подобные проверки не наносят ущерба культурным событиям, и их необходимо проводить регулярно.