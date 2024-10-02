Паромная переправа “Орловка” на границе Украины и Румынии временно приостановила свою работу. Такое заявление сделала таможенная служба Украины, указав, что причиной стали меры по “стабилизации функционирования” пропускного пункта. Этот маршрут соединяет обе страны через реку Дунай и служит важным транспортным узлом.

Сообщение о приостановке работы терминала появилось после того, как координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил о ночной атаке беспилотников на паром и терминал “Орловка”. По его словам, удар пришелся по переправе, где находились военные грузы, привезенные с румынской стороны.

Лебедев также отметил, что на паромах, прибывающих из Румынии, регулярно доставляются техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все эти грузы, по его словам, хранятся в порту, расположенном на территории Украины.