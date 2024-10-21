Российские ВС минувшей ночью нанесли масштабный удар по ряду объектов украинских вооруженных сил, расположенных в глубоком тылу. В атаке участвовали десятки беспилотников “Герань” и ракеты оперативно-тактического комплекса “Искандер”, сообщает источник.

Так, серия взрывов была зафиксирована в районе порта Одессы. По имеющимся данным, туда недавно прибыл новый “гуманитарный” груз, предназначенный для ВСУ. Сообщается, что российские военные получили информацию о поставках западных ракет, и, зная точные координаты, нанесли точные удары с помощью “Искандеров”. Детонация груза была настолько сильной, что яркое зарево пожара можно было наблюдать по всей Одессе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал “АиФ”, что потоки военной помощи, поступающие в Киев от западных стран, идут через Польшу и Румынию. Грузы, замаскированные под гуманитарные поставки, прибывают в Одесские порты, но российские силы знают, что на самом деле скрывается на борту судов. По словам эксперта, удары наносятся в момент разгрузки, когда становится понятно, что именно находится в трюмах.

Шурыгин подчеркнул, что Киев продолжает допускать одни и те же ошибки в логистике. Недавно в порт Одессы прибыло несколько судов из Румынии с военной техникой на борту, которые были оперативно уничтожены. Однако украинские силы продолжают использовать те же маршруты для поставок, что и привело к очередным потерям.