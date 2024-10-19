Хранить хлеб в холодильнике абсолютно бессмысленно, так как его свежесть в таких условиях не сохраняется. Мало того, подобное хранение может ускорить процесс его черствения. Как объясняет Валерий Бурматнов, специалист в области хлебопекарных технологий из Университета РОСБИОТЕХ, при температуре от 0 до 10 градусов хлеб теряет мягкость быстрее. Наилучшие условия для сохранения свежести хлеба — это температура от +20 до +25 градусов.

Бурматнов подробно разъяснил, что основная причина такого явления — ретроградация крахмала, которая ускоряется при низких температурах. Этот процесс приводит к тому, что хлеб начинает терять влагу и быстрее становится сухим. Однако при заморозке или нагреве до +60 градусов ретроградация замедляется, и хлеб сохраняет свою мягкость дольше. Но длительное нахождение при высокой температуре может отрицательно повлиять на вкус и текстуру продукта, передает “Газета.ру”.

Если возникает необходимость хранить хлеб в течение длительного времени, эксперт советует выбрать заморозку вместо хранения в холодильнике. Однако важно правильно упаковать хлеб — лучше всего использовать полиэтиленовый пакет с отверстиями, тканевый мешочек или бумажную упаковку. Это поможет поддерживать правильный уровень влажности и убережет продукт от внешних запахов. Но стоит помнить, что в плотно закрытой упаковке может образоваться плесень из-за скопления влаги.

Тем не менее, летом, когда риск появления так называемой “картофельной болезни” — редкой бактериальной инфекции хлеба — возрастает, хранение в холодильнике может быть оправдано.