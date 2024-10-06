Британские и американские палеобиологи провели исследование, которое помогло раскрыть, каким образом птерозавры — древние летающие ящеры — смогли адаптироваться к различным условиям окружающей среды благодаря изменениям в строении конечностей. Ученые изучили разнообразие их анатомии, что позволило этим существам занимать разные экологические ниши.

В исследовании, охватившем более 60 различных видов, ученые проанализировали строение конечностей птерозавров, сравнив их с аналогами у современных птиц, нелетающих динозавров и других рептилий. Ранние птерозавры, такие как Proptertodactylus и Douzhanopterus, имели более адаптированные для лазания по деревьям конечности, схожие с современными птицами. Это свидетельствует о том, что они вели древесный образ жизни и обладали относительно небольшими размерами.

Со временем, около 160 миллионов лет назад, птерозавры начали переходить к наземному образу жизни, что привело к значительным изменениям в их анатомии и экологии. Некоторые виды продолжали жить на деревьях, другие предпочитали наземные среды, а третьи адаптировались к жизни исключительно на земле. Этот переход также способствовал увеличению их размеров — некоторые птерозавры достигали десяти метров в размахе крыльев.

Наземный образ жизни позволил этим древним существам освоить новые экологические ниши и создать разнообразные пищевые цепочки. Птерозавры становились хищниками, охотясь на рыбу и других мелких животных, что сыграло важную роль в их эволюции.