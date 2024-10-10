Исследователям из Луисвиллского университета удалось впервые зафиксировать мозговую активность человека в момент смерти, причём это произошло случайно. Во время наблюдения за 87-летним пациентом с эпилепсией, у которого неожиданно остановилось сердце, ученые проводили запись электроэнцефалограммы. Это позволило записать работу мозга не только за несколько минут до смерти, но и в момент её наступления.

При анализе данных было обнаружено, что за полминуты до и после остановки сердца в мозге резко усилились гамма-волны. Эти волны связаны с воспоминаниями, сновидениями и медитативными состояниями. Исследователи выдвинули гипотезу, что мозг перед смертью может проигрывать самые важные моменты жизни, создавая своеобразную “картину” или “фильм” из ярких воспоминаний.

Несмотря на то что тело продолжало бороться за жизнь, мозг, как кажется, начинает принимать приближение конца и старается сделать процесс умирания менее болезненным. Ученые отмечают, что для подтверждения этих выводов потребуется больше исследований на других пациентах. Однако уже сейчас эти данные предлагают новый взгляд на то, что происходит с мозгом человека в последние мгновения его жизни.