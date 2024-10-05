Недавнее открытие, за которое была присуждена Шнобелевская премия по физике в сентябре этого года, привлекло внимание специалистов в области гидродинамики и аэродинамики. Оно касается необычной способности мертвой форели двигаться против течения. Профессор Василий Веденеев из МГУ уверен, что это открытие имеет важное научное значение и может найти практическое применение в различных технических областях.

Церемония награждения прошла 13 сентября в Гарвардском университете. Премию по физике присудили профессору биологии Университета Флориды Джеймсу Ляо за его исследования, касающиеся того, как мёртвая форель сохраняет способность плавать. Исследования, начатые еще в 2004 году, позволили ученым обнаружить интересные особенности движения рыб в турбулентных потоках воды, и они оказались тесно связаны с так называемой “дорожкой Кармана”.

Это явление изучалось ещё в начале XX века физиком Теодором фон Карманом, который заметил, что при обтекании цилиндрических объектов несжимаемыми жидкостями или газами образуются вихревые цепочки, вращающиеся в противоположные стороны. Открытие Кармана сыграло важную роль в изучении вибраций и флаттера, которые могут возникать на различных объектах — от крыльев самолётов до мостов. Примером разрушительного воздействия вихревой дорожки Кармана стал обвал моста Такома в США в 1940 году, когда вибрации, вызванные ветром, привели к его крушению.

Команда Ляо в ходе исследований заметила, что рыбы, находящиеся в зоне вихревых дорожек, двигаются значительно экономнее, используя энергию самих вихрей. Мёртвая форель, будучи закреплённой в этих условиях, также продолжала двигаться, повторяя характерные “кармановские” колебания. Этот феномен был подтверждён в экспериментах, где рыба продвигалась против течения даже без усилий с её стороны.

Эксперименты, проведённые с мёртвыми рыбами и вытянутыми кусочками фольги, показали, что объекты, находящиеся в вихревом потоке, могут двигаться без затрат энергии. Это открытие указывает на возможность создания устройств, которые могли бы использовать турбулентные вихри для передвижения или получения энергии.

По словам профессора Веденеева, этот феномен имеет большой потенциал для разработки новых технологий, включая ветрогенераторы и самодвижущиеся аппараты. Вместо традиционных движущихся частей такие устройства могут использовать турбулентные потоки для движения или генерации энергии, что особенно полезно в условиях, где обычные механизмы быстро изнашиваются.

Таким образом, несмотря на юмористический контекст Шнобелевской премии, это исследование раскрывает новые возможности для науки и техники, предлагая неожиданные и эффективные решения для ряда практических задач.