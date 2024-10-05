Группа учёных из Орхусского университета в Дании разработала уникальную молекулу, которая способна снижать аппетит и уменьшать уровень свободных жирных кислот в крови. Этот эффект можно сравнить с воздействием пробежек на голодный желудок.

Новая молекула получила название LaKe, поскольку она воздействует на регуляцию лактата (соли молочной кислоты) и кетонов в организме, влияя на их баланс, передает “МК”.

Исследователи полагают, что открытие окажется особенно полезным для людей, которым по разным причинам сложно придерживаться режимов голодания или заниматься интенсивными физическими упражнениями. Ведь нагрузка и диеты часто оказываются единственными способами спастись от ожирения, защититься от различных заболеваний, затормозить процесс старения. Новая молекула демонстрирует тот же эффект, но при этом не нужно бегать и изнурять себя диетами.