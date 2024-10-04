Китайские нейрофизиологи раскрыли причину появления голосов в голове у пациентов, страдающих шизофренией. Исследование, проведённое группой учёных под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун Чэня, помогло понять механизм возникновения этого явления.

Для эксперимента были отобраны 20 пациентов с диагнозом шизофрения. Половина участников исследования регулярно сталкивалась с феноменом голосов в голове, в то время как другая часть на подобные симптомы не жаловалась. Это позволило учёным сравнить их состояние и выявить ключевые различия.

Результаты исследования показали, что голоса возникают из-за нарушений в работе нейронных цепей, которые отвечают за взаимодействие звуковой и моторной систем мозга. Эти сбои мешают человеку различать реальные звуки и вымышленные, создавая иллюзию аудиальных стимулов, которых на самом деле не существует, передает портал “Медиапоток”.

Как отмечает научное издание PLoS Biology, опубликовавшее данные исследования, такие нарушения приводят к тому, что пациенты начинают “слышать” голоса, которые не соответствуют никаким реальным звуковым сигналам.