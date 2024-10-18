При железодефицитной анемии, которая стремительно распространяется в наше время, ни в коем случае нельзя пить кофе или чай сразу после еды. Это связано с тем, что эти напитки могут ухудшить усвоение железа организмом, расссказала врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале, ссылаясь на современные исследования.

Чтобы избежать дополнительных рисков для здоровья, она порекомендовала употреблять кофе или чай не ранее чем через два-три часа после еды. Это время помогает минимизировать негативное влияние на усвоение железа, позволяя организму лучше перерабатывать полученные с пищей микроэлементы. По мнению Афинской, наиболее подходящим периодом для кофе и чая при анемии является промежуток между приемами пищи.

Железодефицитная анемия связана с недостатком гемоглобина, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая кислородное голодание клеток сердца. Это состояние отрицательно сказывается на сердечной мышце, ухудшая её сократительную функцию.

Важно также отметить, что диетологи рекомендуют не запивать пищу чаем или кофе, а отдавать предпочтение простой воде. Вода не нарушает пищеварительный процесс, не разбавляет желудочный сок и помогает поддерживать нормальную работу кишечника, что положительно сказывается на общем состоянии организма.

Таким образом, правильное время для употребления кофе и чая при анемии – не во время еды, а спустя несколько часов после неё, что позволяет избежать проблем с усвоением железа и улучшает общее состояние здоровья.