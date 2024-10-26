Исследования показывают, что общение с кошками важно для многих людей. Эти питомцы не только радуют своих хозяев, но и могут положительно влиять на их физическое и психологическое состояние. Некоторые исследования показывают, что владельцы кошек меньше подвержены чувству одиночества, а забота о питомце наполнет жизнь приятным смыслом.

Примечательно, что кошки легко отличают, когда обращаются к ним, а не к кому-то еще, и предпочитают проводить время с человеком, а не с игрушками или едой. За годы жизни рядом с людьми у них выработались особые звуки и манера общения, которые способствуют укреплению связи с хозяином, передает портал Ferra.

Для владельцев кошек также снижается риск некоторых заболеваний сердца, например, инфаркта или инсульта. Правда, исследования пока указывают лишь на связь между этими явлениями, а не на их прямую зависимость.

Есть и другие положительные эффекты: кошки могут влиять на микрофлору кишечника своих хозяев, улучшая контроль сахара в крови и снижая воспалительные процессы. Особенно это полезно для женского здоровья.

Психологические преимущества тоже немаловажны. Люди с депрессивными расстройствами часто отмечают, что нахождение рядом с питомцем и его ласка снижают симптомы депрессии, правда, этот эффект длится примерно пару часов.

Не стоит забывать и о рисках, связанных с кошками. Они могут переносить токсоплазмоз — инфекцию, опасную для беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы минимизировать риск, достаточно регулярно чистить лоток.

Интересно, что контакт с кошками может снизить риск астмы и аллергии, особенно если человек регулярно общается с животным с раннего детства.