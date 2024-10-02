Ученые из Гарварда выяснили, что цвет глаз современных диких кошачьих, включая золотистые глаза гепардов, синие глаза снежных барсов и зеленые глаза леопардов, можно проследить до их общего предка, жившего более 30 миллионов лет назад. Этот предок, по мнению исследователей, имел глаза карего или серого цвета, что послужило основой для разнообразия радужных оболочек у современных кошек.

В новом исследовании, опубликованном в журнале iScience, ведущий автор Джулиус Табин отметил, что ранее почти не проводились исследования эволюции цвета глаз у животных. Основное внимание ученых уделялось либо человеческим генам, связанным с пигментацией глаз, либо распределению цветов глаз у домашних животных. В дикой природе, как правило, преобладают карие глаза, что затрудняет изучение их эволюции.

Табин задался вопросом, как появилось такое разнообразие цветов радужной оболочки у диких кошачьих. Чтобы ответить на этот вопрос, он использовал фотографии кошачьих, собранные через платформу iNaturalist. Анализируя данные, ученые разработали алгоритм, который сопоставил цвета глаз с эволюционным деревом кошачьих.

Результаты исследования показали, что изначально у кошачьих преобладали карие глаза. Однако спустя миллионы лет появились сероглазые кошки, вероятно, из-за мутации, уменьшившей уровень пигмента в радужке. Эти сероглазые предки открыли путь к дальнейшему разнообразию оттенков — от зеленого до синего.

Ученые также выявили интересные закономерности. Например, у видов с голубыми глазами часто присутствуют и серые глаза, что делает серый цвет своего рода промежуточным звеном между карими и голубыми глазами. Кроме того, оказалось, что карие и желтые глаза редко встречаются в пределах одного и того же вида, а желтые глаза чаще связаны с круглыми зрачками.

Несмотря на богатую палитру глаз у современных кошек, исследователи пока не выявили явной связи между цветом глаз и средой обитания или активностью животных. Однако они подчеркнули, что их работа — важный шаг в понимании того, как развивались эти особенности у кошачьих.

Табин выразил удивление результатами исследования и отметил, что реконструкция цвета глаз предков кошачьих стала важным прорывом. Ученым впервые удалось «увидеть» глаза, которые принадлежали древним представителям семейства кошачьих, и это открывает новые горизонты для изучения эволюционных процессов.