Исследование, опубликованное в научном журнале Hypertension, подтвердило прямую связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития гипертонии. По данным, предоставленным Harvard Health, даже умеренное потребление спиртного может стать причиной увеличения давления, передает портал РБК.

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что умеренное употребление определяется как один алкогольный напиток в день, а чрезмерное – это восемь и более порций в неделю. При этом даже одноразовое употребление алкоголя способно повлиять на уровень артериального давления. Причина кроется в том, что спиртное стимулирует выброс гормона ренина, который сужает кровеносные сосуды и снижает выделение мочи. Это приводит к повышению давления.

Особенно опасно регулярное потребление алкоголя, так как оно может привести к устойчивому повышению давления. Ученые отмечают, что чем чаще человек пьет, тем выше вероятность того, что его кровяное давление выйдет за пределы нормы.