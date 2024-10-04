София Ершкова, представляющая Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия 2024», недавно опубликовала видео со съемок в купальниках, поделившись этим моментом со своими подписчиками в социальных сетях. В своём посте София подчеркнула, что съёмка была организована с участием опытной команды специалистов, а фотографом выступил известный российско-корейский мастер Ко Инхо.

В описании к видео девушка также раскрыла свои планы на будущее: София мечтает создать собственную картинную галерею, где будут выставляться как её собственные работы, так и произведения современных художников. Она с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что её самые важные достижения ещё впереди.

«Я горжусь тем, что делаю, особенно когда вижу, как мои успехи радуют родителей», — пишет София.

Родившаяся в Екатеринбурге София сейчас получает образование в Ульяновском институте гражданской авиации. Она уже имеет титул «Первая вице-мисс Ульяновска 2024», но не останавливается на достигнутом и стремится стать обладательницей короны «Мисс Россия». Финал конкурса состоится 5 октября в Москве, где София будет бороться за этот престижный титул.