Минобороны России представило видеоматериалы, запечатлевшие уничтожение временного пункта размещения подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного ударного комплекса «Иноходец». Операция была проведена в приграничном районе Курской области.

По данным ведомства, военные группировки «Север» во время разведывательных действий выявили место временной дислокации украинских военных, которое было обустроено вблизи границы. После подтверждения координат объекта командование приняло решение о нанесении прицельного удара.

Удар был нанесен расчетом беспилотника «Иноходец», в результате чего временная база ВСУ была уничтожена. Как подчёркивают в Минобороны, успешность операции подтверждена кадрами объективного контроля, зафиксировавшими результат атаки в режиме реального времени.