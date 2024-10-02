В Соединенных Штатах был замечен стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в необычной раскраске, привлекший внимание авиационных экспертов. На снимках, опубликованных в СМИ, самолёт выделяется своими ярко-оранжевыми элементами на фоне привычного серого корпуса. Эта комбинация особенно заметна на носовой части, законцовках крыла, мотогондолах и стабилизаторе.

Как стало известно, столь нестандартная раскраска машины — это дань памяти тем временам, когда модели B-52A и B использовались для запуска экспериментального гиперзвукового ракетоплана North American X-15. В 1960-х годах этот проект, реализованный совместно ВВС США и НАСА, стал важной вехой в исследовательской авиации.

Ракетоплан X-15, закреплявшийся под крылом B-52, достиг значительных высот в своей карьере, став самым быстрым пилотируемым летательным аппаратом в истории. В одном из тестовых полетов ему удалось развить скорость свыше 7000 км/ч. Эти эксперименты были неоценимыми для последующих авиационных достижений.

Недавно в СМИ также обсуждали будущее самолётов серии B-52. По планам, их модернизация до версии B-52J позволит этим легендарным бомбардировщикам оставаться на службе вплоть до 2050-х годов. Однако процесс усовершенствования обещает быть длительным и потребует значительных усилий.