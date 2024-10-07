Американские специалисты могут получить ценную информацию из обломков сбитого российского ударного беспилотника «Охотник». Об этом написал обозреватель Тайлер Роговей в публикации для издания TWZ. Он подчеркнул, что беспилотник, который действует в паре с Су-57, способен выполнять сложные задачи, включая разведку и удары, в автономном режиме.

Роговей отметил, что обломки дрона могут предоставить важные данные для разведки, особенно учитывая использование стелс-технологий в его конструкции. По его мнению, «Охотник» разработан для участия в воздушных боях наряду с истребителями. Он также напомнил, что этот тип беспилотников впервые был представлен в 2019 году.

Ранее журналист Александр Коц сообщил о возможной потере тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По его словам, дрон, вероятно, был сбит ракетой класса «воздух — воздух» с ведущего истребителя. Однако Коц не исключил, что причиной крушения могло стать и нарушение канала связи с аппаратом. Официальных комментариев от Министерства обороны РФ пока не поступало.

Журналист также высказал мнение, что украинские силы вряд ли смогут получить значимую информацию из остатков дрона.”Охотники” оснащены механизмами самоликвидации, которые уничтожают все ценные компоненты. Тем не менее, Коц считает, что это не помешает украинской стороне попытаться использовать инцидент в медийных целях для создания громких новостей о своей “победе”.