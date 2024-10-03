Туристический поезд под названием “Зимняя сказка”, курсирующий по маршруту Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва, будет совершать рейсы 22 и 29 ноября, а также 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Путешественники смогут посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, окунуться в сказочную атмосферу Терема Снегурочки, а также побывать в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, который называют колыбелью династии Романовых, в Костроме.

Поезд предлагает пассажирам современный комфорт — в его составе находятся спальные вагоны, вагон-душевая, вагон-ресторан с блюдами традиционной кухни Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной.

Билеты можно приобрести через сайт РЖД, в кассах вокзалов, а также через мобильное приложение “РЖД Пассажирам”.

Кроме того, с 15 декабря РЖД возобновляют регулярные пассажирские перевозки между российским Приморьем, Китаем и Северной Кореей. Поезд Китайских железных дорог будет курсировать по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково, а также откроется сообщение на участке Туманган – Хасан с регулярностью три раза в неделю. До этого по данным направлениям осуществлялись исключительно грузовые перевозки.