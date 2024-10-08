До начала высокого туристического сезона на Мальдивах, который стартует с ноября, россияне могут успеть отдохнуть на этих экзотических островах по более доступным ценам. Об этом сообщили туроператоры, которые рассказали о стоимости туров для граждан РФ.

Хотя Мальдивы остаются круглогодичным направлением, традиционный пик посещаемости приходится на ноябрь. В этот период цены на отели начинают расти в среднем на 20-25%. В некоторых случаях стоимость проживания может увеличиться на 50-70% в зависимости от категории и удалённости отеля, а также логистики. Стоимость авиабилетов также возрастает — на 20-40% по сравнению с летним периодом.

Однако, чтобы привлечь туристов в начале ноября, некоторые отели предлагают специальные предложения (СПО), которые позволяют забронировать отдых по ценам, сопоставимым с октябрьскими. В эти предложения часто входят бесплатный трансфер, улучшенное питание и бесплатное проживание для детей. Средняя стоимость туров на Мальдивы в октябре-ноябре составила около 545,8 тысяч рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туроператоры также отметили, что продолжительность отдыха не изменилась и по-прежнему составляет восемь ночей. Однако глубина бронирований снизилась на 17,5%, сейчас туристы бронируют отдых за 1,5 месяца до поездки, в отличие от более длительного планирования в предыдущие годы.

Самый дорогой и загруженный период на Мальдивах — это рождественские и новогодние праздники. С конца декабря и до середины января цены на проживание могут быть в несколько раз выше, чем в низкий сезон.

Туроператоры советуют тем, кто хочет сэкономить, планировать отдых на Мальдивах в октябре-ноябре или отложить поездку на весну или лето следующего года. Вне высокого сезона легче забронировать не только стандартные номера, но и семейные виллы с двумя или тремя спальнями.