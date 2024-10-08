В начале сентября власти Шри-Ланки объявили об отмене виз для граждан России, предложив упрощённый безвизовый режим до 31 марта 2025 года. Теперь россияне могут легко отправиться на этот живописный остров, получив штамп прямо в аэропорту по прибытии. Это решение было принято в рамках программы, включающей 38 стран, что сделало Шри-Ланку более доступной для туристов.

С наступлением осеннего туристического сезона остров предлагает множество вариантов для отдыха. Здесь можно посетить чайные плантации, насладиться серфингом на красивых пляжах, полакомиться свежими фруктами на утренних завтраках и отправиться на увлекательные морские экскурсии. Природа Шри-Ланки, включая экзотических варанов, павлинов и черепашьи бухты, делает это место привлекательным для путешественников, ищущих новые впечатления, рассказал портал Лента.ру.

Шри-Ланка славится своей аутентичностью и уникальной атмосферой, что привлекает туристов, стремящихся избежать массовых направлений, таких как Бали. В отличие от популярных курортов, где бывает сложно найти свободное место на пляже или в кафе, здесь можно наслаждаться спокойствием и комфортом.

Например, в городе Нувара-Элия есть район под названием Little England, где местные жители выражают тёплое отношение к российским туристам. “Они просто обожают русских путешественников”, — делится своими впечатлениями Дина Васильева, одна из туристок, посетивших Шри-Ланку.

Местные жители с радостью принимают российских гостей, отмечая их доброжелательность и вежливость, что оставляет приятные впечатления у обеих сторон. По словам туристов, Шри-Ланка — идеальное место для отдыха, где можно не только попробовать себя в серфинге, но и насладиться красотой уникальной природы и спокойствием этого удивительного острова.