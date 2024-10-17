В последнее время количество стран, где российские туристы могут столкнуться с негативным отношением, заметно увеличилось, заявила турагент Наталья Данилова. В интервью для АБН24 она подчеркнула, что русофобские настроения наиболее ярко проявляются в тех государствах, которые традиционно популярны среди россиян для отдыха. Это приводит к тому, что туристы могут испытывать неприязнь со стороны местных жителей.

Особенно это касается стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии, где образ России как агрессивного государства закрепился на долгие годы. В этих странах российские путешественники могут встретиться с враждебным отношением и даже грубостью.

Подобная проблема наблюдается и в Индии, особенно в штате Гоа, куда россияне часто отправляются на отдых. Местные СМИ, включая The Times of India, ранее отмечали, что отношения между Гоа и российскими туристами заметно ухудшились. Сообщается о правонарушениях, совершённых российскими гражданами, что вызывает беспокойство и страх среди местного населения.

Ешще один турагент Олеся Белова в беседе с “Южным Федеральным” дополнила список государств, где не приветствуют российских туристов и где в целом нахождение россиян может быть небезопасным. К странам, где царит особая атмосфера русофобии, эксперт отнесла Польшу. Правительство этой страны активно выражает антироссийскую позицию в последние годы и настраивает население против России, пытаясь выставить страну “агрессором”. Белова рекомендовала россиянам как следует подумать, прежде чем принимать решение о туристической поездке в Польшу.

Еще специалист обратила внимание на один из курортов во Франции, где особенно не любят туристов из России. Таковым местом оказался Куршевель. Там предпочитают проводить отдых обеспеченные и знаменитые люди со всего мира. Однако население курорта не любит россиян, утверждая, что российские олигархи нередко забывают о правилах приличия. По версии жителей и персонала отелей в Куршевеле, россияне нередко хамят, грубят персоналу и в целом ведут себя невоспитанно.

Таким образом, планируя поездки в эти регионы, россиянам стоит быть готовыми к возможным трудностям в общении с принимающей стороной.