Туристические эксперты предупредили россиян о том, что в ряде европейских стран к туристам из России могут относиться с явным недружелюбием. Эти страны отличаются своей антироссийской политикой, что отражается на настроении местного населения. Об этом рассказала организатор путешествий Наталья Данилова.

Данилова подчеркнула, что особенно сложно россиянам может быть в странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии. По ее словам, там российские туристы могут столкнуться с неприязненным отношением, вызванным активной русофобской политикой, которая проводится на государственном уровне.

К списку стран, где не рады россиянам, добавилась и Польша. Турагент Олеся Белова в интервью изданию «Южный Федеральный» подтвердила, что в Польше сейчас сформировалась сильная антироссийская атмосфера. Политическое руководство страны активно продвигает позицию, изображая Россию агрессором, что приводит к негативному восприятию российских граждан со стороны местных жителей.

Особое внимание Белова обратила на популярный французский горнолыжный курорт Куршевель. Она отметила, что на этом курорте российские туристы также не пользуются популярностью. Местные жители и сотрудники отелей утверждают, что некоторые россияне, особенно из состоятельных кругов, ведут себя высокомерно и нередко грубят персоналу, что вызывает негативные настроения среди обслуживающего персонала и других туристов.

Эксперты советуют россиянам тщательно обдумывать планы поездок в страны, где они могут столкнуться с предвзятым отношением, и учитывать возможные сложности при выборе туристических направлений.