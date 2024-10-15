Центробанк России намерен ввести ряд нововведений, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на россиян, которые обращаются за займами в микрофинансовые организации (МФО). Цель этих изменений — сделать рынок более прозрачным и предотвратить чрезмерную закредитованность граждан.

Предложенные меры включают пересмотр существующих правил и нормативов, что должно устранить проблемные моменты на рынке. Микрофинансовые организации будут вынуждены пересмотреть свои методы работы, в частности исключить схемы, приводящие к чрезмерным долгам клиентов. По оценкам экспертов, примерно треть займов с переплатой свыше 100% относится к ростовщическим. Эти займы часто обходят существующие регулирования и загоняют людей в долговые ловушки.

Как рассказал глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью “Известиям”, реформа микрофинансового рынка потребует пересмотра множества законодательных актов. В планах изменение порядка более чем 20 законов, включая закон о микрофинансовой деятельности, закон о потребительском кредите, а также закон о Центральном банке России. Эти изменения будут внедряться поэтапно на протяжении трех лет.

Одним из ключевых предложений станет правило «один заем в руки до погашения». Эта мера ограничит возможность граждан брать сразу несколько дорогих займов в МФО, где полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. Человек не сможет иметь два таких займа одновременно — если один кредит еще не погашен, организация не сможет выдать новый. Однако, если у заемщика есть банковский кредит или более дешевые займы с ПСК до 100%, этот запрет на них распространяться не будет. Главная цель — защитить людей от накапливания долгов, которые они не могут своевременно погасить.

Еще одной важной инициативой станет введение так называемого «периода охлаждения». Эта мера позволит заемщикам сделать более осознанный выбор перед тем, как брать новый кредит. Она также предотвратит практику выдачи займов для покрытия текущих долгов, что только усугубляет финансовое положение заемщика.

Кроме того, Центральный банк планирует ограничить максимальную переплату по займам. На сегодняшний день заемщик может переплатить до 130% от суммы, взятой в кредит. Новый законопроект предлагает снизить этот порог до 100%. Это означает, что, взяв займ на 1000 рублей, клиент должен будет вернуть не более 2000 рублей, включая проценты, штрафы и другие сборы.

По словам Ильи Кочеткова, предложенные меры помогут не только снизить закредитованность населения, но и сделать рынок микрофинансовых услуг более прозрачным и справедливым. МФО придется пересмотреть свои подходы, отказаться от практик, которые приводят граждан в долговые ямы. В результате рынок станет более регулируемым, а финансовая нагрузка на население — заметно легче.