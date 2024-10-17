В Центробанк пока не поступали жалобы от игроков в кликер Hamster Kombat. Однко банк готов разъяснять риски, связанные с инвестициями. Об этом заявил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ, на форуме Finopolis 2024.

Мамута, выступая модератором сессии под названием «Финансовые игры: как игровые механики меняют финансовое поведение», задал залу вопрос: “Кто-нибудь кликовал хомяка?” Несколько человек, включая одного из спикеров, подняли руки. Однако, на вопрос, удовлетворены ли они результатом, руки уже не поднялись.

“Мы ожидаем появления жалоб”, – сказал Мамута, шутливо добавив, что не пытается их спровоцировать, но интересуется, где же игроки, которые могут спросить: “И что? Я кликовал-кликовал, и что дальше?”. Он предположил, что многие могли участвовать в игре “по приколу”, не воспринимая её всерьёз. Тем не менее, Мамута подчеркнул, что ЦБ готов объяснить, что каждый игрок берёт на себя риск, вкладывая в такие проекты.

Hamster Kombat это игра в жанре кликера, которая была запущена в Telegram. В ней пользователям предлагалось продвигать хомяка до позиции генерального директора, зарабатывая при этом виртуальные монеты. 26 сентября разработчики вывели игровой токен HMSTR на блокчейн TON. В первый день торгов курс HMSTR показал значительную волатильность: он колебался от 0,001 до 0,014 доллара, после чего стабилизировался в диапазоне 0,006-0,007 доллара. На сегодняшний день стоимость одной игровой монеты составляет 0,004 доллара.