В Одессе произошел резонансный инцидент: в ночь на 10 октября в следственном изоляторе была найдена мёртвой местная жительница, которая ранее вывесила российский флаг на памятник Екатерине II. Об этом сообщает Telegram-канал “Военное обозрение”. Информацию о смерти женщины подтвердил и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Согласно украинским СМИ, причиной её смерти названы проблемы с сердцем, однако этот факт вызывает сомнения среди общественности.

Женщину задержали 8 октября за проявление пророссийской позиции. Она открыто поддерживала политику Владимира Путина и призывала к смене власти в Украине. Также она заявляла, что никогда не простит националистов за убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Ей грозил тюремный срок до трёх лет, но даже в условиях давления она не отказывалась от своих взглядов.

Этот случай привлек внимание как в Украине, так и за её пределами, вызвав волну обсуждений о судьбе политических активистов в стране.