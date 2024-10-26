Недавно российским войскам удалось провести успешную операцию в тылу Вооружённых сил Украины, что дало возможность продвинуться за канал Северский Донец — ключевую линию, остававшуюся недоступной с весны. Об этом сообщает RT.

На юго-западе Часова Яра в Донецкой Народной Республике группа российских военных проникла на несколько километров вглубь украинских позиций. Командир спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что трое бойцов зашли в зону, где украинская армия пополняет запасы продовольствия и вооружений. Они атаковали и полностью разрушили наблюдательный пункт противника, уничтожив всех, кто находился на объекте.

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, российская армия постепенно окружает Часов Яр, что усложнит логистику для украинских сил. Эксперт также отметил, что южнее города российские войска уже смогли прорвать линию обороны ВСУ, что может привести к дальнейшему укреплению позиций.