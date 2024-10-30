Если не удалось хорошо выспаться, создать более отдохнувший вид поможет правильный уход за волосами, придание им эффектного живого блеска, сразу бросающегося в глаза, уверена трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она рассказала, как именно можно скрыть признаки недосыпа с помощью несложных процедур для волос.

Толстоносова подчеркивает, что волосы играют одну из ключевых ролей в визуальном восприятии внешности. Она советует уделять внимание правильному мытью головы, используя мягкие шампуни и кондиционеры, подходящие для конкретного типа волос. Регулярный уход помогает поддерживать свежесть и своевременно удалять излишки жира и загрязнений.

Чтобы придать волосам живой блеск, стоит включить в уход маски и масла. В дни, когда недосып особенно заметен, эксперт рекомендует избегать сложных укладок и причесок, требующих обилия средств для стайлинга. «Лучше всего выбрать простую прическу, такую как легкие волны или небрежный пучок с выбившимися прядями — это добавит образу свежести», — советует специалистка.

Помимо ухода за волосами, Толстоносова поделилась рекомендацией для борьбы с темными кругами под глазами. Она советует использовать патчи, содержащие гиалуроновую кислоту, пептиды и экстракты морских водорослей, чтобы снять отеки и уменьшить синеву в области под глазами.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова предупредила мужчин о важности головного убора в морозные дни. При температуре ниже плюс одного градуса холод негативно влияет на кровообращение в коже головы, что ухудшает питание волосяных фолликулов и может отразиться на состоянии волос.