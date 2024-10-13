Внезапное выпадение волос — проблема, с которой может столкнуться любой человек. Как предотвратить этот процесс и что делать, если волосы начали активно редеть, рассказала врач-косметолог и трихолог Анна Потапенко в беседе с aif.ru.

Причины выпадения волос могут быть самыми разными: от генетики и стресса до нехватки питательных веществ и хронических заболеваний. Одним из наиболее распространённых факторов является андрогенетическая алопеция — наследственное состояние, чаще всего поражающее мужчин. У женщин шевелюра может редеть на фоне гормональных изменений, связанных с беременностью, менопаузой или приёмом контрацептивов.

Общие факторы для обоих полов включают постоянное напряжение, несбалансированное питание и проблемы с микрофлорой кишечника, которые приводят к дефициту витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос. В последнее время всё чаще выпадение наблюдается после перенесённых вирусных инфекций, включая COVID-19. Эти болезни вызывают острую нехватку питательных веществ, что негативно сказывается на состоянии волос. Естественные возрастные изменения также влияют на их рост и плотность.

Важно помнить, что выпадение волос у мужчин и женщин протекает по-разному. У мужчин чаще всего начинают залысеть лоб и темя, в то время как у женщин процесс носит диффузный характер, затрагивая всю поверхность головы.

Если волосы стали выпадать сильнее, необходимо срочно обратиться к трихологу. По словам Анны Потапенко, стоит обратить внимание на такие симптомы, как увеличение количества волос на расчёске или подушке, потеря объёма, тусклость и ломкость волос.

Основная профилактика выпадения — это правильное питание и качественный уход за кожей головы. Важные элементы — витамины группы B, витамин E, биотин, железо и незаменимые жирные кислоты. Полезные продукты включают мясо, печень, творог, цельнозерновой хлеб, яйца, бобовые, рыбу, орехи и растительные масла. Самомассаж головы также способствует улучшению кровообращения и укреплению волос.

Несмотря на популярность народных рецептов, таких как маски с маслами или яичные смеси, самолечение часто не даёт желаемых результатов. Важно выявить истинную причину проблемы, и здесь без помощи специалиста не обойтись. Врач проведёт диагностику, назначит анализы и подберёт правильную терапию.

Лечение может длиться несколько месяцев, и его успех зависит от индивидуальных особенностей пациента и правильности поставленного диагноза. Важно, чтобы терапию контролировал врач, который оценит состояние здоровья и определит, когда можно прекратить лечение.