В одном из развлекательных парков Таиланда произошел инцидент, который шокировал десятки зрителей. В парке The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm, известном своими шоу с крокодилами, дрессировщик пострадал во время выступления, сообщает NDTV.

Во время демонстрации одного из трюков, когда дрессировщик пытался засунуть руку в открытую пасть рептилии, крокодил неожиданно сомкнул челюсти. На глазах у изумленной публики животное вцепилось мужчине в руку. Несмотря на ситуацию, пострадавшему удалось быстро освободиться, однако его конечность была серьезно повреждена.

Очевидцы рассказали, что с руки дрессировщика текла кровь, и травмы выглядели серьезными. Точная степень полученных повреждений и текущее состояние мужчины пока не сообщаются.

Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности подобных представлений с участием диких животных. Шоу в парке Паттайи привлекают множество туристов, желающих увидеть опасные трюки с крокодилами, но инцидент напоминает о том, насколько непредсказуемыми могут быть такие выступления.

Руководство парка пока не дало официальных комментариев по поводу произошедшего. Неизвестно, будут ли приняты дополнительные меры безопасности или изменения в программе шоу.

Напомним, что The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm является одним из крупнейших парков в Таиланде, где посетители могут увидеть не только крокодилов, но и других экзотических животных, а также насладиться ботаническими садами и каменными экспозициями.