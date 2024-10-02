32-летняя преподавательница из Индии была задержана местной полицией за изнасилование своей ученицы. О подробностях происшествия рассказало издание TOI.

Авторы публикации отмечают, что преподавательница Сундарья из частной школы в Коимбатуре, штат Тамилнад, общалась со всеми учениками по дружески, поэтому пользовалась их симпатией все полгода, пока проходила с ними курс обществоведения.

При этом многие отметили особое отношение Сундарьи к 13-летней девятикласснице. Преподаватель оказывала ей знаки внимания, а 28 сентября заманила ее в уединенное место. Там, согласно полицейскому отчету, учитель изнасиловала школьницу.

Ученица не стала молчать о случившемся. Она рассказала все родителям, а те связались с полицией. В итоге учительницу арестовали. В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.