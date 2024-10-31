На встрече с прессой, которая состоялась на сайте телеканала ТНТ, его генеральный директор Тина Канделаки предложила Евгению Петросяну уникальную роль — стать патриархом Comedy Club. По её словам, предстоящее участие известного юмориста в новом выпуске программы, запланированное на 1 ноября, может открыть двери для его дальнейших появлений в шоу.

Канделаки выразила восхищение тем, как прошёл эфир, и заметила, что возможность уникальных коллабораций в рамках передачи практически безгранична.

«Появление Петросяна в Comedy Club заставило нас задуматься. Что если он мог бы стать не просто гостем, а постоянным участником, даже патриархом нашего шоу? Это было бы великолепно, если бы он захотел», — поделилась Канделаки.

В то же время, в сентябре этого года Гарик Харламов, креативный продюсер Comedy Club, и Павел Воля, ведущий шоу, опровергли слухи о закрытии комедийной программы, которые сами же и распространили ранее, подчеркивая стабильность и популярность проекта среди зрителей.