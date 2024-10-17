Недавно представленный Владимиром Зеленским в Верховной раде “план победы” был встречен сдержанно со стороны западных стран. Об этом пишет газета Times, отмечая, что инициатива украинского президента вряд ли окажет значительное влияние на дальнейшую поддержку Киева со стороны западных партнёров.

Как сообщается, во время своих поездок по Европе и США Зеленский представил черновую версию плана западным лидерам. Однако американские официальные лица остались не в восторге от предложенного документа, заявив, что в нём не хватает стратегических элементов. Многие посчитали это лишь обновлённой версией предыдущих просьб о дополнительной помощи, в том числе об отмене ограничений на использование дальнобойных ракет западного производства.

В другом материале газета делает вывод, что риторика Зеленского вряд ли изменит взгляды западных стран в преддверии президентских выборов в США, особенно учитывая, что вероятность победы Украины в конфликте всё больше вызывает сомнения.

В своем выступлении в украинском парламенте Зеленский изложил план по урегулированию конфликта, который включает пять основных пунктов и три секретных приложения. В числе ключевых положений — приглашение Украины в НАТО с перспективой полного членства, отмена ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории и создание на Украине комплекса мер по сдерживанию России. Согласно этому плану, завершение конфликта должно произойти не позднее 2025 года.

Тем не менее, западные союзники воспринимают эти предложения с осторожностью, и как пишет Times, вероятность того, что новый план изменит позицию Запада, остается крайне низкой.